Fahrtraining auf Bodenalm bei Seefeld in der Kritik, ähnlicher Fall in St. Anton

Die nun anstehende Verlängerung des naturschutzrechtlichen Bescheides durch die BH Innsbruck vom 22. Juni für weitere fünf Jahre wurde jetzt vom Landesumweltanwalt (LUA) beeinsprucht. Auch gegen einen ähnlichen Bescheid in St. Anton a. A. arbeitet Johannes Kostenzer bereits eine Beschwerde vor dem Landesverwaltungsgericht aus. Auch dort sollten in den nächsten fünf Jahren 100 Fahrsicherheitstage bewilligt werden.

„Der Gesetzgeber will nicht, dass Fahrzeuge prinzipiell außerhalb der Verkehrsflächen unterwegs sind“, hält Kostenzer vorab fest. Schon im Mai hatte die Tiroler Umweltanwaltschaft ein fünfseitiges Positionspapier veröffentlicht, in dem sie festhält, dass sie „derartigen Anträgen seit Anbeginn kritisch“ gegenüberstehe. „Hier wird unser schönes Land nur als Werbefläche und Kulisse gesehen“, so Kostenzer. Er fordert im Positionspapier, dass Fahrsicherheitstrainings „nur in dafür zugelassenen und vorgesehenen Trainingszentren oder auf Verkehrsflächen“ stattfinden.