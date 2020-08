Der personifizierte Kompromiss: Joe Biden als Gegenentwurf zu Trump

Washington – Die US-Demokraten haben in der Nacht auf Mittwoch den früheren Vizepräsidenten Joe Biden offiziell als ihren Präsidentschaftskandidaten nominiert. „Es bedeutet die Welt für mich und meine Familie“, strahlte Biden in die Kamera, die ihn mit dem virtuellen Parteitag verband. Heute Abend (Ortszeit) soll er die Nominierung formal annehmen und seine Antrittsrede als Kandidat halten.

Inhaltlich und stilistisch steht der Kandidat kaum für die Gegenwart der Demokraten, geschweige denn für die Zukunft einer Partei, die in den vergangenen Jahren nach links gerückt ist. Biden arbeitet seit Anfang der siebziger Jahre als Berufspolitiker. Er hat vieles gesagt und paktiert, was heute gesellschaftlich und politisch überholt erscheint. Er gilt zudem als Schulterklopfer alter Schule. Und mehrere Frauen berichteten von ungebetenen Berührungen.

Doch die heurige Wahl ist eine ungewöhnliche – auch wegen der Pandemie, aber vor allem, weil es gegen den umstrittenen Amtsinhaber Donald Trump geht. In dieser historischen Sondersituation verfügt ausgerechnet Biden über entscheidende Vorzüge. Sie machten aus ihm den personifizierten Kompromiss all jener, die Trump unbedingt loswerden wollen – vom linken Parteiflügel der Demokraten über Wechselwähler in den Swing States bis zu moderaten Republikanern.

Bidens Stärken bilden einen Gegenentwurf zu Trump. Dazu gehört seine Fähigkeit, hinter den Kulissen Koalitionen zu schmieden – gerade auch mit Andersdenkenden. In Jahrzehnten im Senat hat er viele parteiübergreifende Lösungen verhandelt. Als heuer sein linksorientierter Vorwahl-Rivale Bernie Sanders aufgab, holte er dessen Leute in gemeinsame Arbeitsgruppen. Biden doziert nicht, wo es langgeht, sondern er bindet Menschen ein und stiftet Lösungen, über die zwar wenige jubeln, mit denen aber viele leben können. Trump hingegen lebt politisch von Spaltung und Ausgrenzung.

Zu Bidens Stärken zählt zweitens sein Einfühlungsvermögen. Er wirkt authentisch, wenn er über die Sorgen und das Leid von Menschen spricht – ein Kontrast zu Trumps Obsession, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Als Hintergrund gelten Schicksalsschläge. Als Biden 1972 gerade erstmals in den Senat gewählt worden war, starben seine erste Frau und seine Tochter bei einem Autounfall. Die beiden kleinen Söhne überlebten schwer verletzt. Biden leistete den Amtseid an ihrem Krankenbett. (Vier Jahre später heiratete er seine zweite Frau Jill, die nun First Lady werden könnte.) 2015 erlag Bidens älterer Sohn Beau im Alter von 46 Jahren einem Krebsleiden. Der Vater schrieb über seine Trauer das Buch „Promise Me, Dad“ (Versprich es mir, Papa).