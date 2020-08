„Haus der Geschichte“: Ein Provisorium mit Sorgen um die Zukunft

Wien – Das Objekt der Begierde vieler Besucher ist unscheinbar, es ist gestanzt und damit unbrauchbar – doch es lebt von dem, was einst darauf gespeichert war: Die Journalisten Frederik Obermaier und Bastian Obermayer haben dem „Haus der Geschichte Österreich“ in Wien jenen USB-Stick überlassen, auf dem sie im Vorjahr das berüchtigte Ibiza-Video bekommen haben.

Ganz am Ende der Ausstellung, hinten rechts, ist der Datenträger jetzt neben dem Song-Contest-Kleid von Conchita Wurst zu sehen. Nicht weit davon hat es auch der Babyelefant schon ins Museum der österreichischen Zeitgeschichte geschafft, mitsamt der Stopp-Corona-App, die nicht immer von Glück verfolgt war. An den Wänden haben die Kuratoren Schilder von Demonstrationen aus der jüngsten Zeit platziert, Stichworte „Black Lives Matter“ und „Fridays For Future“. Ein Puch-Moped lädt zu Sentimentalität ein.