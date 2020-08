Tiroler in der Warteschleife: Telefonbuch bezahlt, aber nicht bekommen

Dazu kommt, dass das Nachfragen, warum eine bestimmte Sache nicht funktioniert, in Zeiten von Hotlines mühsam und sehr zeitraubend geworden ist. Ein Leser schreibt: „Ich habe nochmals bei der A1-Telekom-Hotline 0800 010 100 angerufen, wo mir dann der Mitarbeiter nach zehn Minuten und Rückfrage bei einem Kollegen mitteilte, dass sie dafür nicht zuständig seien, er aber meine Beschwerde an die Zusteller weiterleiten würde. Ich soll mich an die Firma Herold wenden.“ Dort wurde der Kunde gleich wieder an die Hotline abgewimmelt. „Aber die Mitarbeiterin wollte doch nachsehen und hat mich am nächsten Tag zurückgerufen und gebeten, noch einige Tage Geduld zu haben.“