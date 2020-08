Zwei Verletzte nach Messerattacke im Bezirk Hollabrunn

Bei einer Messerattacke in Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn) sind am frühen Dienstagabend zwei Männer verletzt worden. Der Beschuldigte wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die beiden Opfer wurden im Krankenhaus ambulant behandelt.