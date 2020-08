Skelettierte Leiche in der Südsteiermark gefunden

In einem alten Wirtschaftsgebäude in Leibnitz ist am Dienstagnachmittag eine bereits skelettierte Leiche gefunden worden. Die Todesursache sei bisher nicht restlos geklärt, „dürfte jedoch auf eine Gewalteinwirkung zurückzuführen sein“, teilte die steirische Polizei am Mittwochabend mit. Fremdverschulden könne „nach wie vor nicht ausgeschlossen werden“.