Jannik Franzen erhält den Birgit-Jürgenssen-Preis 2020. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung, seit 2004 in Gedenken an die ehemals an der Akademie der bildenden Künste lehrende Jürgenssen verliehen, wird am 17. September überreicht. Franzens Arbeiten zeichne laute Jury eine Verknüpfung „aus filmischer Analyse und performativer Aneignungsmodi“ aus. Die begleitende Schau läuft bis 30. September.