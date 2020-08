Süffiges Sommertreffen von Van der Bellen und Kurz

Ein ziemlich ungewöhnliches Ambiente haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für ihr jüngstes Arbeitsgespräch gewählt. Das Kanzleramt veröffentlichte am Mittwoch Fotos der beiden Spitzenpolitiker mit Weinbegleitung bei einem Wiener Heurigen in Neustift am Walde.