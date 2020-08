Faßmann geht von Hybridbetrieb an Hochschulen aus

„Es ist gut, sich auf einen hybriden Betrieb einzustellen“, sagt der Minister in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Um die Anzahl der Menschen vor Ort zu reduzieren, werden die Unis einen Teil der Lehre von Anfang an online anbieten, so seine Erwartung. Ein besonderer Schwerpunkt beim Präsenzlehre-Angebot soll auf den Erstsemestrigen liegen, damit diese gut in den Hochschulalltag starten können. Das würden auch viele Standorte so machen, etwa die Unis Linz und Innsbruck oder die FH Oberösterreich.