57-Jähriger stürzte mit Radlader in OÖ in Teich und starb

Ein 57-jähriger Arbeiter ist am Mittwochnachmittag in Mining (Bezirk Braunau am Inn) mit einem Radlader in einen Teich gestürzt und gestorben. Der Berufskraftfahrer aus dem Bezirk Ried im Innkreis hatte laut Polizei gegen 15.30 Uhr Arbeiten auf dem Gelände einer Schottergrube durchgeführt. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und rutschte mit dem Fahrzeug in den Teich.