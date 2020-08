Saisonstart in Sölden ohne Publikum

Der Auftakt des alpinen Ski-Weltcups am 17./18. Oktober in Sölden wird ohne Zuschauer durchgeführt werden. „Es wird keine Zuschauer geben, weil dieser Schutz wichtig ist und es der Wunsch der FIS und des ÖSV war“, wird Jakob Falkner, der Chef der Organisationskomitees am Mittwoch in der „Tiroler Tageszeitung“ zitiert.