Dennis Novak und Sinner erhielten Wildcards für Kitzbühel

Österreichs größtes Freiluft-Tennis-Turnier hat nun, auch unabhängig vom Abschneiden von Dominic Thiem bei den US Open, sicher einen Österreicher im Hauptbewerb. Die Veranstalter des Generali Open in Kitzbühel (7. bis 13.9.) vergaben eine Wildcard an den aktuell zweitbesten Österreicher, Dennis Novak, sowie auch an den Italiener Jannick Sinner. Drei weitere Wildcards werden kurzfristig verteilt.

Dank einer Ausnahmeregelung dürfen die Veranstalter statt drei diesmal sogar fünf Wildcards vergeben. Wegen der Coronakrise wurde das Turnier in Kitzbühel in den September verlegt und wird parallel mit der zweiten US-Open-Woche ausgetragen. Darum ist ja auch Titelverteidiger Dominic Thiem nur dann in Kitzbühel dabei, wenn er vor dem Viertelfinale in New York ausscheidet.