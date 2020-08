RB Salzburg fixierte hochkarätigen Test gegen Liverpool

Zu einem Testspiel-Kracher kommt es am 25. August in der Salzburger Red Bull Arena: Der FC Salzburg gab am Mittwoch bekannt, dass man kurzfristig ein Kräftemessen mit dem englischen Meister FC Liverpool fixieren konnte. Das Match am kommenden Dienstag (16.00 Uhr) wird live auf ServusTV zu sehen sein.