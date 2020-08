Toter bei Brand in Garage in Wien

Bei einem Brand in einer Doppelgarage in der Großfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf ist am späten Mittwochabend eine Person ums Leben gekommen. Der Brand könnte durch eine explodierte Gasflasche ausgelöst worden sein, wie die Landespolizeidirektion Wien auf APA-Anfrage mitteilte. Die Feuerwehr fand im Zuge der Löscharbeiten allerdings eine „volle und intakte“ Flasche.