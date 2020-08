Nordkorea will bei Parteikongress Wirtschaftsplan vorstellen

Das wegen seines Atomwaffenprogramms international isolierte Nordkorea will mit einem neuen Fünf-Jahresplan die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bewältigen. Das Zentralkomitee der herrschenden Arbeiterpartei beschloss am Mittwoch bei einem Treffen unter Vorsitz von Machthaber Kim Jong-un, den Plan bei einem neuen Parteikongress im nächsten Jänner vorzulegen, berichteten Staatsmedien am Donnerstag.