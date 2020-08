Internationale Kritik an Militärputsch in Mali

Malis Regierung kämpft seit 2012 mit ausländischer Unterstützung gegen islamistische Milizen im Norden des Landes. Die EU ist mit einer Ausbildungsmission (EUTM) vertreten, an der ebenso wie an der UNO-geführten Mission MINUSMA auch das Bundesheer beteiligt ist. Das Verteidigungsministerium versicherte, alle österreichischen Soldaten in dem Land seien derzeit sicher. Ein Abzug der insgesamt 15 Personen sei nicht geplant.

Besorgt über die Verhaftungen im Zuge des Militärputsches in Mali zeigte sich am Donnerstag Amnesty International (AI). „Alle Verhafteten müssen unverzüglich freigelassen oder wegen einer erkennbaren Straftat angeklagt werden“, forderte Samira Daoud, die AI-Direktorin für West- und Zentralafrika. Die Menschenrechtsorganisation habe auch den Tod von vier Menschen dokumentiert. Diese seien am Dienstagabend unter unklaren Umständen von Kugeln getroffen worden, außerdem seien 15 Menschen verletzt worden, so Daoud. Dort, wo es Beweise für Verbrechen und andere Menschenrechtsverletzungen gebe, müssten die Verantwortlichen durch faire Gerichtsverfahren zur Rechenschaft gezogen werden.