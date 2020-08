NEOS kritisieren Kindergarten-Leitlinien als „realitätsfern“

Am Montag hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) neben seinem Plan für das neue Schuljahr auch Leitlinien dafür vorgelegt, wie das angekündigte Corona-Ampelsystem in den Kindergärten umgesetzt werden könnte. Die NEOS haben dabei laut Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre etliche Stolpersteine gefunden. Ab der Ampelfarbe „orange“ sei das Konzept „eher realitätsfern“, sagte sie am Donnerstag.

Für die Kindergärten sind hauptsächlich Länder und Gemeinden verantwortlich, mit dem „Hygiene- und Präventionshandbuch“ hat das Bildungsministerium Empfehlungen für ein bundesweit einheitliches Vorgehen vorgelegt. Bei Umspringen der Corona-Ampel auf „orange“ ist darin vorgesehen, dass keine Gruppen mehr durchmischt oder zusammengelegt werden. „Wie das in der Praxis aussehen soll, fragen wir uns“, so Künsberg Sarre. Immerhin sei es in Kindergärten mit mehreren Gruppen normal, dass Kinder an den Tagesrandzeiten in einer Gruppe zusammengefasst werden. Sie fordert ein Sonderbudget für Überstunden der Pädagoginnen, um Gruppenzusammenlegungen zu vermeiden.