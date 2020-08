Lazaro wechselt leihweise zu Borussia Mönchengladbach

Danach soll Gladbach laut Medienberichten eine Kaufoption knapp unter 20 Millionen Euro haben. Zuletzt war der 24-jährige Grazer ein halbes Jahr an Premier-League-Club Newcastle verliehen, für die Engländer absolvierte er 15 Pflichtspiele (2 Tore), schien fünfmal in der Startelf auf. Auch davor bei Inter hatte er keinen leichten Stand, in elf Einsätzen durfte er viermal von Beginn an auflaufen.