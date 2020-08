Pflegebedarf steigt massiv - Regionale Info-Stellen nötig

Die Studie wurde im Auftrag des größten privaten Pflegeheimbetreibers SeneCura in Kooperation mit dem Gemeindebund erstellt und am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien vorgestellt. Der Untersuchung zufolge wird bis 2050 in allen Bundesländern die Anzahl der sogenannten hochaltrigen Personen ab 85 Jahren um das Zweieinhalb- bis Dreifache steigen, wenn auch die Entwicklung regional unterschiedlich ist. Die Nachfrage nach Pflegedienstleistungen wird also enorm zunehmen. Die Gesamtausgaben für Pflege- und Betreuungsdienste werden laut den Projektionen des WIFO bis 2030 um 77 Prozent steigen. Die Stärkung mobiler Dienste könne den Kostenpfad etwas dämpfen, aber aufgrund der demografischen Entwicklung sei der Ausbau stationärer Einrichtungen unerlässlich, befand Studienleiterin Ulrike Famira-Mühlberger.