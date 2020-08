Parasiten befürchtet: 87 Prozent weniger Bachforellen in der Großache

Kirchdorf i. T. – Es werden immer weniger. In nahezu allen Gewässern in Tirol geht der Fischbestand zurück. Doch die Großache im Bezirk Kitzbühel sticht hier negativ hervor. Dabei geht es um den Bestand an Bachforellen. In den vergangenen elf Jahren wurde in Kössen ein Rückgang von 87 Prozent festgestellt. Diese dramatische Entwicklung will das Land nun untersuchen. Dazu wurde eine Pilotstudie in Auftrag gegeben, wie gestern LHstv. Josef Geisler bei einer Pressekonferenz an der Großache in Kirchdorf ankündigte.