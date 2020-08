Mit Abstand und Maske zum Lift: Kommt ein Limit beim Skifahren?

Innsbruck – Beim Anstellen zum Lift könnte sich im nächsten Winter die Spreu vom Weizen trennen. „Wenn das Skigebiet voll ist, gibt es noch ein Tageskarten-Kontingent online. Der Gast wird bevorrechnet“, sagt FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser. Der Nationalrat der selbst ernannten sozialen Heimatpartei weiß, dass er sich damit nicht unbedingt Freunde macht. „Anders wird es nicht gehen“, ist Hauser überzeugt. Um die Abstände beim Anstellen, in der Gondel und auch in den Restaurants am Berg besser einhalten zu können, bekämen zuerst die Gäste das Recht, Ski zu fahren, dann die Freizeitticket-Besitzer und dann eben die, die eine Tageskarte online kaufen. Die Beförderungskapazitäten würden sich halbieren und damit weniger Menschen im Skigebiet sein.

Letzteres wäre in Corona-Zeiten wohl besonders übel. Der Vorstand der Silvrettaseilbahn AG in Ischgl, Samnaun und Galtür, Günther Zangerl, kann einer Kontingentierung nichts abgewinnen. „Wir sind zu behandeln wie ein öffentliches Verkehrsmittel. Keine Kontingentierung, dafür Maskenpflicht“, sagt er. Alles andere, eine Drittelung oder eine Halbierung der Fahrgäste, wäre eine „ungute Entwicklung“. Im Skigebiet Ischgl und Samnaun sind an einem Spitzentag im Winter 20.000 Skifans unterwegs, im Schnitt sind es 13.000 pro Wintertag. Es gibt drei Zubringerbahnen, die in einer Stunde 9000 Menschen ins Skigebiet bringen. In einer der Zubringerbahnen hätten in einer Gondel 30 Menschen Platz. In den kleineren Gondeln hätten sich die Gäste im Sommer gut aufgeteilt. „Das wird im Winter sehr viel schwieriger. Das ist klar.“ Auch das Anstellen am Lift sei nicht ohne, sagt Zangerl. „Wir überlegen uns, wie man das Anstellen entzerren könnte.“ Genaueres lässt er sich nicht entlocken.