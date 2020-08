Toter bei Brand in Garage in Wien

Bei einem Brand in einer Garage in der Großfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf ist am späten Mittwochabend ein Mann ums Leben gekommen. Laut ersten Erkenntnissen wurde das Feuer von diesem mit großer Wahrscheinlichkeit selbst gelegt, wie die Polizei am Donnerstagvormittag berichtete. Weitere Personen wurden nicht verletzt.