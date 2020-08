Ehestreit in Wien endet mit Messerstich

Ein Ehestreit in Wien hat am späten Mittwochabend mit einem verletzten Mann und einer festgenommenen Frau geendet. Im Bezirk Wien-Liesing griff eine 28-Jährige im Zuge eines Disputs mit dem 31-Jährigen zum Messer und verletzte diesen laut Landespolizeidirektion mit einem Stich in den Schulterbereich schwer. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert, er war nicht in Lebensgefahr.