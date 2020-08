Griechenland bestreitet Vorwurf der Abweisung von Migranten

Mitsotakis zufolge ist die „Times“ türkischer Propaganda auf den Leim gegangen. „Diese Art von Berichten ist auch eine Beleidigung für unsere Küstenwache“, sagte der Regierungchef. Diese habe „buchstäblich zehntausende von Flüchtlingen und Migranten auf See gerettet“. Die wegen überfüllter Flüchtlingslager in die Kritik geratenen griechischen Inseln hätten „immer Schutz für Bedürftige geboten“, sagte Mitsotakis.

Die vergangenes Jahr ins Amt gekommene konservative Regierung in Athen ist wegen ihrer laut Mitsotakis „strengen aber fairen“ Flüchtlingspolitik bereits öfter in die Kritik geraten. Die Vorfälle fallen in eine Zeit wachsender Spannungen zum Nachbarland Türkei, das Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen hat.

Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im März angekündigt hatte, Flüchtlinge nicht mehr an der Einreise in die EU hindern zu wollen, kam es an der Landgrenze zu schweren Zusammenstößen zwischen griechischen Polizisten und Flüchtlingen. Griechenland beschuldigte die Türkei, Migranten beim Grenzübertritt zu helfen - die Türkei bezichtige griechische Polizisten, mit scharfer Munition auf Flüchtlinge zu schießen. Einige Flüchtlinge seien an ihren Schusswunden gestorben.