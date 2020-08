Streit um Wiedereinsetzung der Sanktionen gegen Iran

Im Ringen um das Schicksal des Wiener Atomabkommens mit dem Iran wollen die USA die Wiedereinsetzung aller UNO-Sanktionen aus Zeiten vor dem Deal erzwingen. Er habe US-Außenminister Mike Pompeo dazu angewiesen, den sogenannten „Snapback-Mechanismus“ im UNO-Sicherheitsrat auszulösen, sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in Washington.

China hat die US-amerikanischen Pläne bereits scharf verurteilt. „China ist entschieden gegen die einseitigen Sanktionen, die die Vereinigten Staaten anderen Ländern auferlegen“, sagte ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums am Donnerstag und fordert die USA nachdrücklich auf, sich an die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates zu halten.

Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow bezeichnete das Vorhaben der USA laut der Nachrichtenagentur RIA als „absurd“. Der Agentur Interfax zufolge warnte Rjabkow am Donnerstag zudem, dass der Schritt eine Krise im UNO-Sicherheitsrat auslösen würde. In dem Gremium waren die USA am vergangenen Freitag mit ihrem Antrag auf Verlängerung des Waffenembargos am Veto Russlands und Chinas gescheitert.