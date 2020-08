Kufstein – „Wir wachsen gerade in Lichtgeschwindigkeit“, sagt Johannes Kirchmair. Vor vier Jahren hat der Unterländer gemeinsam mit Thomas Wurm das Start-up Single Use Support gegründet. Das junge Unternehmen entwickelt und produziert Anlagen für die Pharmaindustrie. Dabei geht es um mehrere Maschinen, die lebenswichtige Flüssigarzneien in so genannte Single-Use-Bags steril abfüllen, sie tiefkühlen, sicher und kontaminationsfrei transportieren und am Zielort wieder auftauen, um die Arznei verwenden zu können.