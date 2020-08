Ernst Molden & Friends in Hall: Awarakadawara mit Hawara

Am Mittwochabend kam Willi, also Willi Resetarits, besonders gern ins Reden – und der Commendatore, also Ernst Molden, stellte irgendwann fest: „Manche Musiker haben während des Shutdowns ihre Lieder vergessen, wir unsere Moderationen.“ Was wurst ist. Weil es fast so schön ist, Willi Resetarits auf seinen verbalen Umwegen zu begleiten, wie ihn singen zu hören. Fast. Denn dass Resetarits der – O-Ton Molden – „begnadetste Sänger des Landes“ ist, stellte er am Mittwoch einmal mehr unter Beweis. Und dass er es wie kein Zweiter versteht, eine Bass-Ukulele noch während eines Songintros nachzustimmen, auch.