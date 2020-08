Forum Stadtpark feiert das Werk Christoph Schlingensiefs

Aus Anlass des zehnten Todestags und 60. Geburtstags des deutschen Künstlers und Regisseurs Christoph Schlingensief bietet das Grazer Forum Stadtpark bis Ende August ein vielschichtiges Programm. Schwerpunkt der begleitenden Ausstellung sind Schlingensiefs Grazer Aktionen. Zusätzlich gibt es aktuelle Arbeiten anderer Künstler zu sehen, die in Bezug zu Schlingensiefs Werk stehen.

Den Machern der „Collage“ zu Christoph Schlingensief, so ihre Eigendefinition, ging es einerseits darum „die Gegenwart zu befragen und in die Zukunft zu schauen“, wie Co-Projektleiter Martin Baasch am Donnerstag vor der Eröffnung erläuterte. Andererseits wolle man auch nicht den Archivcharakter der Rückblende auf Christoph Schlingensiefs Schaffen verleugnen.