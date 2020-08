Einreisekontrollen am Brenner: Covid-Checks zu jeder Zeit

Innsbruck, Wien – 16 Stunden pro Tag, in dieser Zeit aber lückenlos: So lautet die aktuelle Vorgangsweise bei den Corona-Einreisekontrollen am Brenner, berichtet Elmar Rizzoli, Sprecher des Einsatzstabes des Landes. Die Kontrollzeiten ändern sich von Tag zu Tag, damit niemand die Checks bewusst umgehen kann. Der große Ausweichverkehr von Rückkehrern aus den Risikogebieten am Westbalkan und Kroatien ist aber ausgeblieben: „Das, was wir befürchtet haben, ist nicht eingetreten. Wir haben pro Tag null bis drei Personen, die vom Balkan kommen.“