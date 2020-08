55 Jahre Haft für Bruder von Manchester-Attentäter

Ein britisches Gericht hat den Bruder des Selbstmordattentäters von Manchester zu mindestens 55 Jahren Haft verurteilt. Der 22-jährige Hashem Abedi habe seinen Bruder Salman bei der Anschlagsplanung auf ein Konzert der Pop-Sängerin Ariana Grande im Jahr 2017 nach Kräften unterstützt, sagte der Richter am Donnerstag in London. Beide Brüder seien „gleichermaßen“ schuldig am Tod von 22 Menschen.

Das Gericht in London hatte Abedi bereits im März wegen 22-fachen Mordes, versuchten Mordes in dutzenden Fällen und der Verschwörung zur Verursachung von Explosionen schuldig gesprochen.

Salman Abedi hatte sich am 22. Mai 2017 nach dem Popkonzert in die Luft gesprengt. Er riss 22 Menschen mit in den Tod, darunter sieben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Hunderte weitere Menschen wurden verletzt. Die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) reklamierte damals die Tat für sich. Sein Bruder Hashem hatte nach Auffassung des Gerichts die Chemikalien für den Sprengsatz besorgt, die Zünder gebastelt sowie den Wagen gekauft, in dem die Teile für die Bombe bis zu ihrem Zusammenbau lagerten.