Norwegen spricht Reisewarnung für Österreich aus

Norwegen hat eine Reisewarnung für Österreich und andere Länder ausgesprochen. Ab Samstag müssen alle Personen, die aus Österreich, Großbritannien, Irland oder Griechenland einreisen, zehn Tage lang in Quarantäne. Auch Personen, die aus der dänischen Hauptstadt Kopenhagen kommen, müssen in Quarantäne. Grund sind steigende Corona-Zahlen in den betroffenen Gebieten.

Dadurch soll in Norwegen eine Neuausbreitung des Coronavirus gehemmt werden. In Norwegen müssen Reisende in Quarantäne, wenn sie aus Ländern mit mehr als 20 bestätigten Covid-19-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen zwei Wochen kommen.

Vorher im August hatte Norwegen davon abgesehen, weitere Corona-Beschränkungen im Land selbst zu lockern oder aufzuheben. Die Norweger wurden angehalten, nicht ins Ausland zu reisen. Von der adaptierten Quarantäne-Regelung sind ab Samstag dann insgesamt zwei Dutzend europäische Staaten betroffen, darunter bereits jetzt schon auch Frankreich, Spanien, Polen und die Schweiz.

Auch Großbritannien hat Reisende aus Österreich im Visier. Wer aus Österreich oder kroatien kommt, muss in Großbritannien für zwei Wochen in Quarantäne gehen. Das teilte Verkehrsminister Grant Shapps am Donnerstag mit. „Falls Sie nach 4.00 Uhr am Samstag von diesen Zielen im Vereinigten Königreich ankommen, müssen Sie sich für 14 Tage isolieren.“ Hingegen werde Portugal wieder zu den Ländern hinzugefügt, aus denen die quarantänefreie Einreise möglich sei, so Shapps.

