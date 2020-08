Weitere Corona-Fälle in Serie A - Torino, Napoli betroffen

Die Zahl der Corona-Fälle beim Start in die Saisonvorbereitung in der Serie A ist auf mindestens acht gestiegen. Am Donnerstag gab Torino bekannt, dass zwei Fußballprofis positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet wurden. Die Namen teilte der Club nicht mit. Napoli veröffentlichte unterdessen eine Stellungnahme mit dem Namen von Andrea Petagna (25).