USA reichen bei UNO Antrag zu Iran-Sanktionen ein

Die USA haben wie angekündigt versucht, einen umstrittenen Mechanismus zur Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen gegen den Iran zu aktivieren. US-Außenminister Mike Pompeo reichte am Donnerstag beim Vorsitz des UN-Sicherheitsrates in New York einen Brief ein, in welchem Teheran „bedeutende“ Verstöße gegen das internationale Atomabkommen von 2015 vorgeworfen werden.