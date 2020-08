Tirols Hausärzte pochen auf schnellere Corona-Tests

Aktuell würden Patienten im Verdachtsfall vom Arzt gemeldet – der Patient erhält einen Code und muss dann entweder in eine Screening-Straße zum Testen fahren oder daheim warten, bis ein Epidemie-Team kommt und testet. Auch wenn Schnelltests keine hundertprozentige Sensitivität hätten, könne man trotzdem binnen 40 Minuten zumindest abschätzen, ob es sich eher um einen banalen Infekt, Influenza oder doch um einen Covid-19-Verdachtsfall handle, so Bachler.

Gerade im Herbst und Winter, der Hochsaison für Infekte, sei das für die Primärversorgung sinnvoll (die TT berichtete). Und: „Man würde aber auch der Wirtschaft helfen, weil die Leute nicht vier oder fünf Tage auf ihr Testergebnis warten müssten, was derzeit oft der Fall ist“, erklärt Bachler. Bis dato ist der Wunsch der Ärzte aber scheinbar an der Finanzierung gescheitert.

Auf Nachfrage der TT im Ministerium heißt es: „Es gibt derzeit Gespräche zwischen Gesundheitsministerium und Österreichischer Gesundheitskasse, was die mögliche Durchführung von PCR-Tests in niedergelassenen Praxen betrifft. Die Kosten dafür sollen vom Bund übernommen werden, die Rahmenbedingungen werden derzeit erarbeitet.“ In den laufenden Verhandlungen gehe es um PCR-Tests. Die geplante Vorgangsweise sei, dass niedergelassene Ärzte den Nasen-Rachen-Abstrich entnehmen und dann an ein Labor schicken. (lipi)