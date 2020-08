Wagner-Bariton Volle liebäugelt mit Sängergewerkschaft

Die Bayreuther Festspiele fallen aus - aber einige Wagner-Sänger laden am Sonntag zum Konzert auf der Seebühne in Bayreuth. Bariton Michael Volle sagte dem „Nordbayerischen Kurier“ (Freitag), der plötzliche Stillstand und die Unsicherheit wegen der Coronakrise zehrten schon enorm an den Nerven.