Festwochen der Alten Musik: Spielarten der Poesie und der Liebe

Wie verdient das war, zeigt­e sie am Donnerstag in zwei Konzerten im Haus der Musik Innsbruck. Sie weiß von Purcells dramatischer und emotionaler Genialität, von der Vokalöffnung im Schmerz, den Abtönungen, der punktuellen Schärfung der Konsonanten und Verdichtung in Koloratur – von seiner im Klang geborgenen Erfüllung des Textes über die Spielarten der Liebe. Es sei denn, es geht um das verrückte „Bess of Bedlam“, wo der Wohlklang verlassen wird zugunsten jener rasch wechselnden Stimmungsschwankungen, die Purcell so meisterhaft beherrschte. Grace Durham vereinte mit ihrem taufrischen Gesang viel Wohlbekanntes, „If Music Be the Food of Love“, „O Solitude“, „Fly Swift“, „I Came, I Saw“ und anderes, bis hin zu „Sweeter Than Roses“ und „Music for a While“. Und machte deutlich, wie entscheidend diese Lieder und Szenen gewinnen, sind sie muttersprachlich gesungen.