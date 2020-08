Nach Crash Sicherheitsumbauten in Kurve 3 in Spielberg

Nach den gefährlichen Unfällen vom vergangenen Sonntag ist vor dem zweiten Motorrad-Grand Prix in Österreich die kritische Passage umgebaut worden. Vor Kurve drei wurden zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen installiert, um die Stelle für die Piloten sicherer zu machen. Die Fahrer begrüßten die Maßnahmen ausdrücklich.

„Es ist gut, dass es an dieser Stelle nun Verbesserungen gibt. Wir hatten wirklich enormes Glück“, sagte etwa Valentino Rossi. Italiens MotoGP-Star war beim ersten Rennen wie Maverick Vinales beinahe von den Motorrädern gestürzter Fahrer getroffen worden. Im MotoGP-Lager und an der Rennstrecke war man sich bewusst, dass nur viel Glück eine Katastrophe verhindert hatte. „Auch wenn der Motorradsport immer eine Gratwanderung ist. So etwas wollen wir nie wieder sehen“, sagte Österreichs Motorrad-Legende August Auinger.