Der Papst lacht vom Baugerüst an Kirche in Karres

Erwähnung fand Karres in einem Güterverzeichnis von Meinhard II. im Jahr 1288. Nach Recherchen im Landesarchiv fand Pfarrer Laichner heraus, dass „Cherres“ bereits um 1099 in einer Besitzaufzeichnung des Augsburger Domkapitels Erwähnung fand. „Den Bürgermeister hat es sehr gefreut, dass sein Ort damit gleich um knapp 200 Jahre älter ist als bislang angenommen“, frohlockt auch der Gottesmann über diese Entdeckung. „Der Wein, der von Bozen nach Augsburg geliefert wurde, musste vermutlich in Karres zwischengelagert werden. Die Händler kamen über den Brenner bis Zirl und durch das Inntal herauf, machten Rast und wechselten die Pferde“, liefert Laichner eine plausible Erklärung: „Dann ging es weiter über die Via Claudia Augusta bis Augsburg. Damit hat die Kirchenrenovierung eine unmittelbare Auswirkung auf die Geschichte des Dorfes.“