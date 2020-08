Russische Ärzte fanden kein Gift bei schwer krankem Nawalny

Bei dem in Lebensgefahr schwebenden Kreml-Kritiker Alexej Nawalny haben die Ärzte in Russland keine Anzeichen einer Vergiftung festgestellt. „Bisher wurde kein Gift im Blut und Urin gefunden“, sagte der stellvertretende Chefarzt des Omsker Krankenhauses, Anatoli Kalinitschenko, am Freitag vor Journalisten. Man habe eine Diagnose gefunden, diese könne aber noch nicht bekanntgegeben werden.

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch hatte zuvor den Vorwurf erhoben, der Aktivist sei „absichtlich vergiftet“ worden. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Donnerstag eine Behandlung Nawalnys in einem deutschen Krankenhaus angeboten. In der Nacht zu Freitag war ein von Aktivisten organisiertes Flugzeug mit Ärzten an Bord von Deutschland nach Omsk gestartet, das den Kreml-Kritiker nach Berlin bringen soll.