Korruptionsprävention in Salzburg laut RH mangelhaft

Der Rechnungshof (RH) hat die Korruptionspräventionssysteme in den Städten Graz, Innsbruck und Salzburg unter die Lupe genommen: Im Drei-Städte-Vergleich schnitt Innsbruck am besten ab, weil es die am stärksten ausgeprägte Antikorruptionskultur habe, hieß es am Freitag im Bericht des RH. In Graz gab es nur teilweise ein strukturiertes Managementsystem. In Salzburg war es am wenigsten ausgeprägt.