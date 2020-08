Schlagabtausch zwischen Hamas und Israels Armee geht weiter

Militante Palästinenser hatten am Donnerstag erneut Ballons, an denen Brand- oder Sprengsätze befestigt waren, nach Israel fliegen lassen und dadurch zahlreiche Brände ausgelöst. In der Nacht auf Freitag feuerten sie zudem mehrere Raketen auf Israel ab. Die meisten wurden nach Angaben der israelischen Armee abgefangen. Das Militär griff im Laufe der Nacht bei drei Einsätzen Hamas-Ziele an.