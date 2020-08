Mattersburg: Pleite-Bank bringt Justiz und Aufsicht in Bredouille

Mattersburg, Wien –Ex-Commerzialbank-Chef Martin Pucher legte bei seiner Einvernahme ein Geständnis ab. Es tue ihm alles leid, sagte er laut ORF, der aus dem Einvernahmeprotokoll zitierte. Pucher habe gestanden, dass es „ganz einzelne Fake-Kredite“ schon vor 1992 gab. Zu den Geschädigten gehörten auch seine Töchter, die ein Firmenkonto gehabt hätten. „Ganz grob geschätzt würde ich sagen, dass ich seit 1992 rund 40 Mio. unrechtmäßig entnommen habe. Dieses Geld ist zur Gänze an den SV Mattersburg geflossen. Darüber hinaus habe ich auch Kreditnehmer durch Bargeldübergaben begünstigt“, so Pucher laut dem Protokoll.

Vier Kreditnehmern, wovon einer im Bank-Aufsichtsrat gesessen sei, habe er Geld gegeben, damit ihre maroden Betriebe weiterarbeiten könnten und damit die Bank frühere Kredite nicht verliere. Die Kreditnehmer hätten dann fingierte Rechnungen an fiktive Kunden ausgestellt und diese Rechnungen mit dem Bargeld bezahlt.

Bei anderen Kreditnehmern sei es um kleine Bargeld-Beträge gegangen. „Verschleiert habe ich das durch Fake-Kredite und gefälschte Bankbestätigungen“, wird Pucher zitiert. Bank-Vorständin Franziska Klikovits – für sie gilt die Unschuldsvermutung – soll „die Bargeldbeträge teilweise auch selbst in die Hand bekommen“ haben. „Die Verschleierungshandlungen wurden zur Gänze von Frau Klikovits durchgeführt, ursprünglich in meinem Auftrag“, so Pucher.