Pöltl kann sich Verbleib in San Antonio „gut vorstellen“

Jakob Pöltl hat nach seiner vierten Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit „gemischten Gefühlen“ bilanziert. Der Wiener hat mit den San Antonio Spurs das Play-off verpasst, bei der Saisonfortsetzung nach der Corona-Pause in Orlando aber gute Leistungen gezeigt.

Einen Verbleib in San Antonio könne er sich „gut vorstellen“, betonte Pöltl am Freitag in Wien. Die Entscheidung liegt aber nur bedingt bei ihm. Der 24-Jährige ist nur eingeschränkt vertragslos. Die Spurs können mit jedem Angebot eines Konkurrenzteams gleichziehen und Pöltl dadurch halten.