Kals a. Gr. – Alpine Hütten sind seit Generationen ein Teil der Oberlohr’schen Welt. Ob Vater, Sohn, Onkel oder Cousin: In Kals, der Heimatgemeinde der Familie, sammelten sie viele, viele Jahrzehnte lang Erfahrung in der Beherbergung von Wanderern. So auch Georg Oberlohr. Er war von 1997 bis 2017 Wirt der Stüdlhütte. Sie liegt auf 2801 Metern Seehöhe und ist ein wichtiger Stützpunkt auf dem Weg zum Großglockner.