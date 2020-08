Eltern in Brixen haben Angst vor fehlendem Abstand in Volksschule

Brixen i. Th. – Wie wird das kommende Schuljahr? Diese Fragen stellen sich derzeit Eltern in ganz Österreich. Durch Covid-19 ist noch so manches ungewiss. Gewiss ist hingegen, dass im Herbst der Kindergarten in Brixen erweitert und umgebaut wird. Die Kinder müssen deshalb im Herbst woanders untergebracht werden und genau das ruft nun besorgte Eltern auf den Plan: Die Kindergartenkinder werden in der Bauphase in den Räumlichkeiten der Volksschule Brixen betreut werden.

Das können manche Eltern nicht verstehen. „Wie soll das gehen, wenn vor allem mehr Abstand wichtig ist“, fragt sich eine Mutter, die anonym bleiben will. Sie fürchtet, dass es dadurch nun an der Volksschule zu eng hergehen könnte. Diese Befürchtung kann Bürgermeister Ernst Huber aber entkräften. „Wir haben das Glück, dass wir heuer so wenig Volksschüler haben wie schon lange nicht mehr und auch in den kommenden Jahren nicht mehr haben werden“, merkt Huber an. Deshalb gebe es im kommenden Schuljahr nur fünf Klassen. Es ist also möglich, diese Klassen im oberen Stockwerk zusammenzufassen. Das macht den unteren Stock frei und hier finden die vier Kindergartengruppen ein vorübergehendes Zuhause. „Tatsache ist, dass wir nur heuer bauen können, und den Kindergarten nicht auszubauen, ist keine Option gewesen“, sagt der Bürgermeister.