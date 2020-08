Miller vor Dovizioso mit erster Spielberg-Bestzeit

Jack Miller hat in 1:23,859 Min. vor Andrea Dovizoso die erste Bestzeit für das zweite MotoGP-Rennen innerhalb einer Woche in Spielberg erzielt. Der Australier war am Freitagvormittag im FP1 auf trockener Piste vier Tausendstel schneller als Ducati-Markenkollege Dovizioso, der zuletzt gewonnen hat und Sonntag auf den nächsten Ducati-Sieg los geht. Miguel Oliveira war als Dritter bester KTM-Pilot.