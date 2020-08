Verstoß gegen Corona-Regeln: EU-Kommissar Hogan unter Druck

EU-Handelskommissar Phil Hogan hat eine Veranstaltung besucht, bei der die Polizei Verstöße gegen Corona-Regeln prüft. Hogan habe an dem Event in seiner irischen Heimat im „gutem Glauben“ teilgenommen, dass die Organisatoren und das Hotel die nötigen Vorkehrungen im Sinne der Auflagen im Kampf gegen Covid-19 getroffen hätten, sagte eine EU-Kommissionssprecherin am Freitag in Brüssel.