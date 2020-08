Faustschlag gegen Maskenlosen in Salzburger Supermarkt

Ein 16-Jähriger hat am Freitagabend in einem Supermarkt in der Stadt Salzburg einen Faustschlag von einem weiteren, jedoch betrunkenen Kunden kassiert, weil er offenbar keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hat. Der Slowene zog sich laut Polizei eine blutende Nase zu. Ein Mitarbeiter des Geschäfts beim Hauptbahnhof hielt den aggressiven 29-Jährigen solange fest, bis die Polizei eintraf.