Leisach, Zams – Der Beutezug der Wölfe zwischen der West- und Ostgrenze von Tirol geht weiter: Den jüngsten offiziell bestätigten Coup landete ein Beutegreifer am Freitag bei Leisach in Osttirol. Dort hat der Amtstierarzt zwei tote Schafe begutachtet. Aufgrund der Bissspuren bestehe „der konkrete Verdacht, dass die beiden Tiere von einem Wolf gerissen wurden“, heißt es in der Mitteilung des Landes. Weitere Wolfsrisse gab es laut Mitteilung von Schafbauern vorige Woche auf Almen bei Spiss.