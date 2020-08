Sand im FCW-Getriebe: Wacker bezog 0:3-Niederlage gegen Unterhaching

Rum – Testen stand für den neuen Wacker-Coach Daniel Bierofka im ersten Vorbereitungsspiel im Vordergrund. Der gesamte Kader kam bei der 0:3-Niederlage gegen Unterhaching zum Einsatz, von der zweiten Mannschaft standen Merchas Doski und Deniczan Cosgun auf dem Prüfstand. Bei tiefem Boden auf dem Rumer Sportplatz ging der deutsche Drittligist, der schon in der dritten Vorbereitungswoche steht, im ersten Spielabschnitt nach einem Stellungsfehler von Felix Köchl in Führung. Chancen für die Schwarz-Grünen waren Mangelware.

Nach dem Wechsel erzielte Felix Schröter das 2:0 für die Bayern. Das war ein Weckruf für die Tiroler, die mit Weitschüssen von Raphael Gallé und Sunday Faley am starken Unterhaching-Goalie scheiterten. Knapp vor Schluss nützte Patrick Hasenhüttl, der Sohn von Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttel, einen Cosgun-Schnitzer zum 0:3-Endstand.

Wacker-Coach Daniel Bierofka sah in Rum eine 0:3-Niederlage gegen Unterhaching.

Die beiden sollten am Montag im Training schon wieder mitmischen. Im Tor lieferte Marco Knaller ein starkes Debüt ab. Markus Wostry, der am Freitag vom LASK verpflichtet wurde, verteidigte im Zentrum engagiert. Lukas Hupfauf wurde von Bierofka in der zweiten Halbzeit als „Sechser“ getestet.